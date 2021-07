Oude Romeinse snelweg ontdekt bij Nijmegen: ‘Spectaculaire verbinding in wegennet’

Archeologen hebben sporen van een oude Romeinse weg en een kanaal blootgelegd bij versterkingswerkzaamheden aan de Waaldijk bij Nijmegen.

Het kanaal diende vermoedelijk als verbinding tussen de Waal en de Rijn. "De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk en veel soldaten waren daar gelegerd", zegt archeoloog Eric Norde tegen de NOS. "Via het kanaal konden de soldaten zich makkelijk verplaatsen en konden zware bouwmaterialen en voedsel worden aangeleverd."

Er is ook een belangrijke met grind verharde weg gevonden van zeker 2000 jaar oud. Verharde wegen waren in de Romeinse tijd erg zeldzaam. Norde is dus erg enthousiast. "Met de weg en het kanaal hebben we nu een spectaculaire verbinding in het wegennetwerk gevonden. Eerst moet je natuurlijk zeker weten dat het klopt, maar hoe meer archeologen het bevestigden, hoe duidelijker het werd dat we echt iets heel bijzonders te pakken hadden. En dat is dan toch wel heel gaaf."