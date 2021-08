Deze groep mensen negeert de coronaregels het vaakst

Sommigen houden in coronatijd netjes afstand, doen niet moeilijk over een mondkapje en vinden andere manieren om zich te vermaken dan een terrasje. Anderen mopperen over hun vrijheid en negeren vervolgens de regels.

Die laatste groep bestaat opvallend vaak uit extraverte mannen die hun eigen belang boven dat van anderen stellen, blijkt uit een nieuwe internationale studie van de universiteit van Sydney onder 1575 mensen in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de VS tijdens de eerste coronagolf vorig jaar.

Hun studie, die in online vakblad Plos One verscheen, concludeert dat 10 procent van de mensen zelfs al in die eerste golf zich niet aan de coronaregels hield. Deze mensen hadden vaker een minder vriendelijke persoonlijkheid en stonden minder open voor nieuwe ervaringen.

Degenen die zich beter aan de regels hielden waren vaak beter geïnformeerd over Covid-19. "De mensen die zich minder goed aan de regels hielden hadden ook minder vertrouwen in de officiële nieuws- en overheidsbronnen," aldus hoofdonderzoeker Sabina Kleitman.