Wetenschappers vinden spoor van coronavirus. Maar niet in China

Ruim anderhalf jaar hield het coronavirus de wereld in zijn greep, maar waar het vandaan komt, is nog steeds onduidelijk. Franse wetenschappers hebben nu in het noorden van Laos drie vleermuisvirussen gevonden, die heel sterk lijken op sars-cov-2.

De virussen die ruim 2000 kilometer ten zuiden van het Chinese Wuhan zijn gevonden, duiden er eens te meer op dat Covid-19 niet uit een lab is ontsnapt, maar via vleermuizen op mensen is overgesprongen. "Het is vrij aannemelijk dat deze vleermuizen een smeltkroes zijn van dit soort nauw aan elkaar verwante virussen. En we ontdekken geleidelijk hoe groot die wolk eigenlijk is," zegt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC) tegen de Volkskrant, nadat hij de nieuwe resultaten inzag.

De Franse onderzoekers van het Pasteur Instituut in Parijs vingen 645 vleermuizen in een ruig, maar toeristisch natuurgebied. Drie dieren bleken coronavirussen bij zich te dragen die voor 95 procent gelijk zijn aan sars-cov-2.

Net als Snijder vinden ook andere wetenschappers dat de ontdekking bijdraagt aan het bewijs dat het virus niet uit een laboratorium is ontsnapt in Wuhan. "Ik ben nu meer overtuigd dan ooit dat sars-cov-2 een natuurlijke oorsprong heeft", zegt bijvoorbeeld de Singaporese viroloog Linfa Wang, tegen Nature.