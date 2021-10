Grote studie toont echte gezondheidseffecten aan van buiten zijn

Elke dag een uurtje naar buiten is niet alleen gezond omdat je dan in beweging komt, maar ook omdat je natuurlijk daglicht tot je neemt. Dat is goed voor je humeur, verbetert je slaap en verlaagt de kans op depressie, blijkt uit een nieuwe grote studie.

"Helder licht overdag is net zo belangrijk als duisternis 's nachts," zegt psycholoog en slaaponderzoeker Sean Cain van Monash University in Melbourne. Eerder al toonde hij aan dat kunstlicht invloed heeft op slaap en bioritme.

Natuurlijk licht

Voor zijn nieuwste studie keek hij samen met collega's naar de effecten van blootstelling aan natuurlijk licht op slaap en stemming bij 400.000 mensen. Niet genoeg zonlicht krijgen kan een sleutelfactor zijn bij een negatieve stemming en slaapproblemen, die weer verband houden met depressie.

"Mensen zijn geëvolueerd in een omgeving met een duidelijk onderscheid tussen dag en nacht, maar in de moderne tijd is die scheidslijn vervaagd," klinkt het in het onderzoeksrapport.

Tegenwoordig brengen mensen de meeste wakkere uren door in kunstlicht. dat veel zwakker is dan natuurlijk daglicht. Te weinig daglicht overdag en een overdaad aan kunstlicht in de avond kan leiden tot een verstoord slaappatroon omdat het de aanmaak van slaaphormoon melatonine onderdrukt.

Uit de studie bleek dat meer buiten zijn overdag het humeur en de slaap verbeterde van de deelnemers. Ook gebruikten ze minder antidepressiva. De onderzoekers corrigeerden voor bepaalde stabiele karaktereigenschappen, seizoensinvloeden, lichaamsbeweging, sociale activiteiten en werksituatie. Elk uurtje extra naar buiten op een dag bleek het levensgeluk en humeur te verbeteren.

Dus weer of geen weer, toch maar even naar buiten.