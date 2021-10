Covid-19 kan bloedvaten in hersenen beschadigen wat leidt tot neurologische klachten

Covid-19 kan bloedvaten in de hersenen beschadigen, blijkt uit een nieuwe studie van Duitse, Franse en Spaanse wetenschappers. Dat kan de neurologische klachten verklaren die veel coronapatiënten ervaren.

Het coronavirus kan volgens de wetenschappers endotheelcellen vernietigen. Deze cellen vormen de binnenste bekleding van onze bloedvaten en vormen de grens tussen bloed en weefsel. Uit eerdere studies bleek dat 84 procent van de coronapatiënten ook neurologische symptomen heeft, verward is, of reuk en smaak kwijtraakt. Deze celvernietiging kan de verklaring zijn.

Voor de studie zijn de hersens van mensen die zijn overleden aan Covid-19 gescand. Daaruit bleek dat in de bloedvaten dode cellen te zien waren, waardoor geen bloed kan stromen (stringvaten). Dat is een teken van cognitieve beschadiging en kan bijvoorbeeld leiden tot kleine beroertes.

Er is echter goede hoop dat de schade omkeerbaar is. "We hebben bij hamsters gezien, dat dit kan herstellen, dus we hopen dat dit bij mensen ook zo is," aldus mede-onderzoeker Vincent Prévot van onderzoeksbureau Inserm in Lille.