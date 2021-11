Britse studie: HPV-vaccin nog effectiever dan gedacht tegen baarmoederhalskanker

Het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) blijkt nog effectiever dan gedacht. Een Britse studie toont aan dat het vaccin duizenden levens heeft gered, schrijft The Guardian.

Het is het eerste bewijs dat het vaccinatieprogramma dat in Engeland 13 jaar geleden van start ging, effectief is. Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker nam met 87 procent af bij vrouwen die op 12- of 13-jarige leeftijd het vaccin kregen vergeleken met vrouwen die niet gevaccineerd zijn.

Nu is deze groep rond de 25 en is de ziekte op die leeftijd erg zeldzaam, maar het aantal gevallen nam toch overduidelijk af van 50 naar 5 gevallen per jaar. Het voorstadium van de ziekte kwam zelfs 97 procent minder vaak voor.

Bij vrouwen die het vaccin kregen toen ze 14 tot 16 jaar oud waren nam de kans op baarmoederhalskanker met 62 procent af en ook bij wie gevaccineerd werd op 16- tot 18-jarige leeftijd nam de kans op dit kankertype af met 34 procent.

Volgens de onderzoekers is dit het eerste directe, wereldwijde bewijs dat het vaccin voor twee soorten HPV beschermt tegen baarmoederhalskanker. Professor Peter Sasieni, onderzoeksleider van King’s College London, zegt: "Het is ongelooflijk om de impact te zien van HPV-vaccinatie. Nu kunnen we bewijzen dat het heeft voorkomen dat honderden vrouwen in Engeland baarmoederhalskanker kregen."