Dino in ei ontdekt: bijna volledig skelet

In China is het fossiel van een babydino in een ei gevonden. Het bijzondere is dat het embryo bijna een volledig skelet heeft en in vogelhouding opgekruld ligt.

De babydino, Jingliang genaamd, was 27 centimeter lang. Hij had 2 tot 3 meter groot kunnen worden met veren en vleugels. Het ei zelf is 17 centimeter. Jingliang leefde zo'n 70 miljoen jaar geleden.

In eerder gevonden eieren zaten de dinootjes altijd gedraaid als een krokodil en niet opgerold als een vogel. "Dit laat zien dat zulk gedrag bij vogels als eerste ontstond bij hun dinovoorouders," zegt onderzoeker Fion Waisum Ma tegen persbureau AFP.

Het fossiel is al in 2000 gevonden, maar belandde in de opslag van een museum. Bij een verbouwing kwamen wetenschappers het ei weer tegen.

Illustratie van babydino Yingliang

Handout / UNIVERSITY OF BIRMINGHAM / AFP