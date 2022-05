‘Als jij zegt wat je hier ziet, zeg ik wat voor iemand je bent’

Optische illusies die verraden wat voor soort mens je bent, zijn niets nieuws. Die kunnen namelijk aantonen hoe je brein werkt, en dat kan op zijn beurt dan weer in contact staan met een bepaald persoonlijkheidskenmerk. En dat is ook het geval in deze video op het YouTube-kanaal BRIGHT SIDE.

In deze afbeelding kun je een meisje zien, of een vrouw met een raar hoofd.

Als je op deze afbeelding eerst een donkerharige zittende vrouw ziet, dan zou je een gereserveerd persoon zijn. “Je kan goed observeren en hebt oog voor detail”, klinkt het in de video. “Maar daarnaast ben je ook een gereserveerd en introvert persoon. Als je omringd wordt door veel mensen, dan gaat je sociale batterij snel leeg. Daardoor zien mensen je vaak als stil en verlegen.”

Maar als je in de afbeelding meteen een breed en bizar hoofd ziet, dan is dat helemaal niet het geval. “Dan ben je meestal extravert“, vertelt de voice-over. “Afspreken met vrienden en grote groepen geven je energie. Je bent een open persoon en gaat geen discussies uit de weg. Daardoor zien mensen je vaak als makkelijk te benaderen.”