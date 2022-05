Kunnen superbacteriën in het Zuidpoolijs de mensheid vernietigen?

Wetenschappers van de Universiteit van Chili hebben op Antarctica bacteriën gevonden met 'superkrachten'. Ze zijn ongevoelig voor antibiotica en desinfectiemiddelen en kunnen overleven onder extreme omstandigheden.

Als gevolg van de opwarmende aarde smelt wereldwijd ijs, zowel op land en in de zee als in de bergen. Nu lijkt er een nieuw gevaar te schuilen in het smelten van het Zuidpoolijs. Bacteriën op Antarctica zijn onderzocht en blijken ultraresistente DNA-fragmenten te hebben. Deze bacteriën zijn praktisch onverwoestbaar.

Dit is erg verontrustend nieuws, omdat bacteriën DNA-fragmenten makkelijk over kunnen dragen op andere soorten bacteriën als ze met elkaar in contact komen. Zo kan een ziekmakende bacterie opeens resistent worden tegen alle bekende antibiotica en uitgroeien tot een nieuwe pandemie.

De Chileense wetenschapper Andres Marcoleta legt uit dat het zeer goed mogelijk is dat onder invloed van klimaatverandering deze bacteriën een dodelijke golf van infectieziekten teweegbrengen.