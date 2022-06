Grootste plant ter wereld ontdekt ter grootte van 30.000 voetbalvelden

Biologen hebben aan de westkust van Australië een exemplaar van het zeegras Posidonia australis ontdekt dat is uitgegroeid tot een zeegrasweiland van naar schatting 20.000 vierkante meter, zo groot als de gemeente Amsterdam.

Australische onderzoekers waren bezig de genetische diversiteit van het zeegras in de Shark Bay in kaart te brengen, maar tot hun verrassing bleek dat het slechts om één enkel individu ging. Door continu nieuwe scheuten te maken, een vorm van aseksuele voortplanting, lukte het de plant om zo gigantisch groot te worden.

De wetenschappers schatten de leeftijd van het zeegras op maar liefst 4500 jaar. Toch is dit nog maar een jonkie vergeleken bij een soortgenoot in de Middellandse Zee. Dit exemplaar van 15 kilometer lang is vermoedelijk meer dan 100.000 jaar oud.

Dit soort zeegrasvelden liggen op tamelijk beschutte plekken, waardoor de plant rustig kan blijven doorgroeien. Ze bieden een leefplek aan verscheidene diersoorten, zoals krabben, zeeschildpadden, allerlei vissen en dolfijnen.