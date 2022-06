Op komst: je huwelijk redden met een pil

Heb je genoeg van je huwelijk, of van je partner? Er lijkt een pil aan de horizon die je helpt de crisis te overleven.

Volgens een wetenschapper van de Universiteit van Oxford weten we nu genoeg van de neurochemie van liefde om met middelen de liefde te versterken.

Dr. Anna Machin, evolutionair antropoloog en auteur van Why We Love , verwacht binnen vijf jaar het gebruik van medicijnen in relatietherapie te zien.

Dit jaar verscheen al een onderzoek dat zegt dat het gebruik van MDMA, of ecstasy, iemand kan helpen om zich dichter bij zijn of haar partner te voelen. Aan genegenheid, empathie, liefde, liggen chemische processen ten grondslag in de hersenen. Ingrijpen in die processen kan een oplossing zijn voor een tekort aan liefde.

MDMA is een kandidaat en oxytocine ook. Machin verwacht dat binnen tien jaar "mensen oxytocine in hun neus spuiten voordat ze op zaterdagavond uitgaan".

Barbara Sahakian, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Cambridge: "Oxytocine en serotonine zijn betrokken bij sociale verbondenheid, een verlangen om met anderen om te gaan en plezier te beleven aan het samen zijn met anderen." Ook zij denkt dat op den duur dit soort stofjes ons gaat helpen elkaar aardig te blijven vinden.