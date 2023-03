We weten te weinig over de penis, vindt de Amerikaanse uroloog Aaron Spitz. Met ‘Het Penisboek’ heeft hij er zijn missie van gemaakt om misverstanden over het lichaamsdeel de wereld uit te helpen. De voornaamste zorg van (veel) mannen: die ie het of doet ie het niet.

Spitz vertelt in HLN dat doorbloeding dat bepaalt.

"Vernauwing van de aderen treedt op naarmate je ouder wordt, maar er zijn ook veel aandoeningen die tot een slechte bloedtoevoer leiden, zoals diabetes, een hoge bloeddruk en hartziekten. Het beste medicijn daarvoor is preventie. Regelmatig bewegen en een zogeheten whole food plant based voedingspatroon, dat bestaat uit alleen plantaardige producten zoals groenten, fruit, granen, noten en zaden, kan veel van deze ziekten voorkomen.”

“Etenswaren die het stikstofmonoxidegehalte (NO) verhogen, zijn goed voor erecties. Deze stof verhoogt de bloedtoevoer naar de penis. Viagra en vergelijkbare pillen werken ook zo. Groene bladgroenten zoals sla en paksoi zijn een van de beste bronnen.”

“Chocoladeliefhebbers blijken bijna een derde minder kans te hebben op hartziekten en beroertes, wat betekent dat zij een gezondere doorbloeding hebben en dus gezondere penissen. Het effect wordt toegeschreven aan hoge niveaus van flavonoïden in chocolade die het stikstofmonoxidegehalte verhogen. Ook pistachenoten zijn een fantastische snack voor de seks. Overigens kan fruit zoals ananas of kiwi de smaak van sperma verbeteren, net als kaneel.”