Voelt een foetus pijn bij abortus?

Wanneer wordt een foetus een baby? Vanaf wanneer voelt een foetus pijn? In België woedt daarover (weer) een debat, omdat de politiek overweegt de termijn van abortus te wijzigen.

De eventuele pijn van een foetus bij een abortus is op zich geen issue: de foetus kan bij abortus worden verdoofd. Maar er zijn stemmen die zeggen dat als een foetus pijn kan voelen er een begin van persoonlijk beleven is. En dat de foetus dan dus een baby is geworden.

De vraag of een foetus pijn ervaart bij een abortus blijft omstreden. Sommige artsen geloven dat de foetus geen pijn ervaart tijdens de procedure omdat de foetus nog niet volledig is ontwikkeld. Anderen geloven dat de foetus wel pijn voelt, vooral als de abortus wordt uitgevoerd via de baarmoederhals. Er zijn ook specifieke pijnreceptoren in de huid en weefsels van de foetus die pijn kunnen signaleren.

In een recent artikel in Nature neurology en een consensusconferentie van the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists wordt het moment waarop de zenuwbanen ontwikkelen en pijnperceptie mogelijk wordt, op 22 en 26 weken geschat.

Er zijn enkele maatregelen die artsen kunnen nemen om pijn bij de foetus tijdens een abortus te verminderen. Dit kan onder meer het gebruik van verdovende middelen, zoals lokale anesthetica, omvatten. Er zijn echter geen garanties dat deze maatregelen volledig effectief zijn in het voorkomen van pijn bij de foetus.