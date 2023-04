Preventie van eierstokkanker: Moeten vrouwen overwegen om hun eileiders te laten verwijderen?

Eierstokkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker bij vrouwen. Het is moeilijk te detecteren in een vroeg stadium en de behandeling is intensief. Daarom zoeken onderzoekers naar manieren om deze ziekte te voorkomen.

Een nieuwe benadering is het verwijderen van de eileiders, in plaats van de eierstokken. Dit wordt gedaan omdat veel gevallen van eierstokkanker beginnen in de eileiders. Door deze te verwijderen, wordt het risico op eierstokkanker verkleind.

Deze procedure wordt vaak uitgevoerd tijdens een hysterectomie of sterilisatie. Maar sommige vrouwen overwegen het laten verwijderen van hun eileiders als preventieve maatregel, zelfs als ze geen andere reden hebben om deze operatie te ondergaan.

Er zijn echter enkele nadelen aan deze aanpak. Ten eerste is het een invasieve procedure met de nodige risico's en hersteltijd. Bovendien kan het leiden tot vroege menopauze, wat kan leiden tot andere gezondheidsproblemen.

Er is ook nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze procedure als preventieve maatregel. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel vrouwen daadwerkelijk baat zouden hebben bij het verwijderen van hun eileiders en hoe lang deze bescherming zou duren.

Daarom is het belangrijk dat vrouwen deze beslissing niet alleen nemen. Ze moeten overleggen met hun arts en alle voor- en nadelen afwegen voordat ze een beslissing nemen. Er zijn ook andere manieren om het risico op eierstokkanker te verkleinen, zoals regelmatige controles en het vermijden van risicofactoren zoals roken.