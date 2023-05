Eerste Britse baby met DNA van drie ouders geboren

De eerste Britse baby die is gemaakt met DNA van drie mensen is geboren nadat artsen een baanbrekende IVF-procedure hadden uitgevoerd die tot doel heeft te voorkomen dat kinderen ongeneeslijke ziekten erven.

De techniek, bekend als mitochondriale donatiebehandeling (MDT), gebruikt weefsel van de eicellen van gezonde vrouwelijke donoren om IVF-embryo's te creëren die vrij zijn van schadelijke mutaties die hun moeders dragen en waarschijnlijk doorgeven aan hun kinderen.

Mitochondriale donatiebehandeling is een experimentele medische behandeling waarbij de mitochondriën (de energieproducerende organellen in onze cellen) van een donor worden gebruikt om de mitochondriën van een ontvanger te vervangen of aan te vullen. Deze behandeling is bedoeld om bepaalde genetische aandoeningen te behandelen die worden veroorzaakt door mutaties in het DNA van de mitochondriën.

Het proces heeft geleid tot de uitdrukking "drieouderbaby's", hoewel meer dan 99,8% van het DNA in de baby's afkomstig is van de moeder en vader.