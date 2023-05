Welke gewoontes zijn slecht voor je ogen en welke juist goed?

Onze ogen zijn essentieel voor ons dagelijks leven. We gebruiken onze ogen constant, en soms zijn we ons niet bewust van de invloed die onze gewoontes kunnen hebben op onze ogen. Bepaalde gewoontes kunnen zelfs schadelijk zijn voor onze ogen op de lange termijn. De New York Times somt op wat goed is en wat juist slecht



Slechte gewoontes voor je ogen:

Te veel tijd doorbrengen op digitale schermen: Het blauwe licht dat wordt uitgestraald door digitale schermen kan schadelijk zijn voor onze ogen en kan ons slaapritme beïnvloeden. Probeer daarom om het gebruik van digitale apparaten te beperken en regelmatig pauzes te nemen.

Roken: Roken is niet alleen slecht voor onze longen, maar ook voor onze ogen. Het kan leiden tot aandoeningen zoals staar, maculadegeneratie en droge ogen. Het is dus verstandig om te stoppen met roken, niet alleen voor onze algemene gezondheid, maar ook voor onze ogen.

Niet genoeg slaap krijgen: Onze ogen hebben voldoende rust nodig om goed te functioneren. Als we niet genoeg slaap krijgen, kunnen onze ogen geïrriteerd raken en kunnen we last krijgen van droge ogen en vermoeide ogen.

Verkeerde voeding: Onze ogen hebben de juiste voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Het is belangrijk om genoeg groenten en fruit te eten, vooral die met antioxidanten, zoals broccoli, spinazie en bosbessen.

Goede gewoontes voor je ogen:

Bescherm je ogen tegen de zon: Zonlicht kan schadelijk zijn voor onze ogen. Het is daarom belangrijk om een ​​zonnebril te dragen die onze ogen beschermt tegen de schadelijke straling van de zon.

Oogsporten: Oogtraining kan helpen om onze ogen gezond te houden. Oogbewegingen en oogoefeningen kunnen vermoeide ogen verminderen en de flexibiliteit van onze ogen verbeteren.

Regelmatig oogonderzoek: Reguliere oogonderzoeken kunnen vroege tekenen van oogziekten of veranderingen in ons zicht detecteren. Het is aan te raden om onze ogen minstens één keer per jaar te laten controleren.

Goede houding: Een goede houding kan ons zicht helpen beschermen en vermoeide ogen verminderen. Zorg ervoor dat je tijdens het werken of lezen recht vooruit kijkt, en houd je computer of boek op een juiste afstand.