Chipreus Nvidia komt met AI-oplossing om stroomnet efficiënter te benutten

Het Nederlandse elektriciteitsnet barst uit zijn voegen. Huishoudens kunnen hun zonne-energie niet terugleveren, bedrijven moeten jarenlang wachten op een stroomaansluiting en netbeheerder Tennet moet torenhoge boetes betalen aan leveranciers. Chipreus Nvidia claimt een oplossing te hebben.

Om de netcapaciteit te verhogen, zijn vele miljarden euro's aan investeringen nodig. De Amerikaanse techgigant komt met een alternatief. Ze willen op AI-technologie draaiende chips leveren die op slimme energiemeters worden aangesloten bij particulieren en bedrijven.

Hulp bij de energietransitie

Nvidia en Utilidata zijn al een jaar in gesprek met de Nederlandse netbeheerders Alliander en Stedin over een mogelijke implementatie. “Het is niet zo dat er met onze chip helemaal geen uitbreiding meer nodig van het elektriciteitsnet. Maar waarom zou je de bestaande infrastructuur niet beter willen benutten?”, zegt Marc Spieler van Nvidia tegen De Telegraaf.

Slechts 30% van potentieel benut

“In Nederland is het elektriciteitsnet compleet ingericht op betrouwbaarheid en wordt het dus conservatief beheerd. Daardoor wordt gemiddeld slechts 30% van het totale potentieel benut. De reden voor deze conservatieve aanpak is het gebrek aan zichtbaarheid en flexibiliteit bij de netbeheerders”, legt Marissa Hummon van Utilidata uit. “Als netbeheerders beter kunnen zien op welke momenten, waar, en hoeveel stroom er precies wordt verbruikt en aangeboden kan het stroomnet efficiënter worden gebruikt.”

Slimme meters, slimme chips

“Met de slimme chips kunnen we zichtbaar maken waar en op welk moment capaciteit beschikbaar is”, legt Spieler uit. “Dan kan het stroomnet flexibeler worden gebruikt en dan kunnen we in de buurt komen van het gebruik van 50% van de totale capaciteit zonder concessies te doen qua betrouwbaarheid en zonder extra transformatorhuisjes te bouwen of kabels te trekken.”

Efficiëntieslag nodig

Onderzoeker Jochen Cremer van het AI Energy Lab van de TU Delft beaamt dit. “Er zijn inderdaad grote kansen om het Nederlandse net efficiënter te exploiteren. Het is ontzettend belangrijk dat we alle beschikbare slimme toepassingen op dit gebied zo snel mogelijk gaan onderzoeken op een echt elektriciteitsnet.”