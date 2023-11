Heel apart, maar dit deel van ons IQ is juist béter geworden door internet

Of je nu eindeloos door Instagram scrolt, of elke nieuwssite van voor tot achter spelt, we brengen een aardig deel van onze vrije tijd online door. Je zou denken dat we daar niet bepaald slimmer door worden, maar één aspect van ons IQ is er gek genoeg wel op vooruitgegaan.

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Wenen is ons concentratievermogen juist beter geworden. Daarvoor keken de onderzoekers naar eerdere studies waar in totaal meer dan 20.000 mensen uit 32 landen aan deelnamen die decennialang werden gevolgd. Ze deden allemaal een internationaal erkende concentratietest.

De volwassenen presteerden significant beter op de test dan vroeger. “Onze resultaten tonen aan dat het concentratievermogen van volwassenen is toegenomen in de onderzochte periode”, schrijven de onderzoekers. Bij kinderen was de verbetering niet significant, maar ook hun concentratievermogen was iets verbeterd. Concentratie wordt gezien als een belangrijk aspect van intelligentie.

Er was wel iets opmerkelijks te zien: volwassenen deden de test langzamer en maakten minder fouten. Kinderen deden de test sneller, maar maakten juist meer fouten dan vroeger. Het zou betekenen dat kinderen impulsiever zijn geworden, aldus de onderzoekers. Ook stellen ze dat we tegenwoordig meer belang hechten aan snelheid dan aan nauwkeurigheid.

Maar over het algemeen zijn de onderzoekers positief gestemd: het internet heeft ons concentratievermogen niet verpest. Sterker nog, we zijn er alleen maar beter in geworden.