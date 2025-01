Betere wegen blijken sleutel tot voedselzekerheid in Afrika

Een verrassende ontdekking op het gebied van voedselzekerheid: niet de variatie in gewassen, maar de kwaliteit van wegen blijkt doorslaggevend voor een gezond voedingspatroon. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 90.000 huishoudens in zes Afrikaanse landen, zo meldt Al Jazeera.

Het Duitse Center for Development Research (ZEF) volgde tussen 2008 en 2022 families in Ethiopië, Niger, Nigeria, Malawi, Tanzania en Uganda. De bevindingen tarten de gangbare opvatting dat kleine boeren zoveel mogelijk verschillende gewassen moeten verbouwen om ondervoeding tegen te gaan.

De realiteit blijkt complexer. De gemiddelde Afrikaanse boer woont op 31 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde stedelijke centrum. Door slechte wegen raakt voedsel tijdens het transport vaak beschadigd of bedorven. Hierdoor bereikt verse voeding de consument niet of tegen hoge prijzen.

Betere infrastructuur is de sleutel

De oplossing ligt volgens de onderzoekers in betere infrastructuur. "Het is effectiever om te zorgen dat verschillende voedingsmiddelen ergens in de regio worden geproduceerd en via lokale markten worden verspreid, dan elke kleine boer te dwingen steeds meer soorten te verbouwen”, zegt professor Matin Qaim van het ZEF aan Al Jazeera.

Er zijn al initiatieven om dit probleem aan te pakken. In Zuid-Sudan startte de Verenigde Naties in 2016 een project van 55 miljoen dollar om de toegangswegen te verbeteren. Recent werd daar een brug opgeleverd die, samen met 44 kilometer aan nieuwe wegen, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, ruim een miljoen mensen moet helpen.

Andere factoren die bijdragen aan een gevarieerd voedingspatroon zijn het verbouwen van handelsgewassen zoals koffie en katoen, waarmee boeren extra inkomen genereren. Extreme weersomstandigheden hebben daarentegen een negatief effect op de voedselzekerheid.

Bron: Al Jazeera