De ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine in The Voice stelde weinig voor. Maar de rapper zakte wel nog dieper door het ijs

Weken, zelfs maanden, geleden werd de ‘ruzie’ tussen coaches Anouk en Lil’ Kleine in The Voice of Holland al aangekondigd. Uiteindelijk kreeg de kijker niet meer te zien dan een kleine schermutseling, die in de kiem werd gesmoord. Wat er verder achter de schermen plaats vond blijft gissen. Wel werd eens te meer duidelijk dat Lil’ Kleine niets te zoeken heeft in de talentenjacht van RTL4.

Het incident vond plaatst na een rapbattle van drie kandidaten van coach Ali B. Anouk had niets dan lof voor het drietal. Lil’ Kleine kwam met een vage, nietszeggende reactie in de trant van: “Ik vond het goed, maar ik kan geen keuze maken.” Ook maakte hij niet van de mogelijkheid gebruik om een van de drie kandidaten in zijn team te krijgen.

Dat vond Anouk maar vreemd. “Het verbaast mij wel, dat jij niets zegt. Want zij zijn júist hier omdat jíj hier zit en omdat hij (wijzend naar Ali) hier zit. Niet omdat deze ouwe taart hier zit (wijzend naar zichzelf)’’, riep ze. Lil’ Kleine reageerde direct als door een wesp gestoken: “Als je mijn mening wil, zal ik je precies zeggen dat het echt heel slecht was.’’

“Dan moet je dat zeggen,” vindt rapper Ali B. Anouk vervolgt: “Ik ben juist heel benieuwd naar wat je ervan vindt, en wat dan precies slecht is. Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?’’

Lil’ Kleine reageert: “Als ik mijn mening hier ga geven, voor deze kinderen, is het niet heel fijn, is het niet lief, niet aardig.’’ Anouk vindt dat raar. “Ik heb ook vaak een mening die niet prettig is, maar dat maakt toch niet uit?’’ Jorik: “Dat doe ik liever niet.”

Al met al een storm in een glas water dus, maar wel eentje die duidelijk maakt dat Lil’ Kleine neerkijkt op de kandidaten en niet in staat is zijn mening te formuleren.