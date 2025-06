Horeca: adviseer medewerkers geen koffie te drinken in de hitte

In de horeca worden net als in veel andere sectoren maatregelen genomen om medewerkers te beschermen tegen de hitte. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst erop dat werkgevers moeten zorgen voor voldoende water en zonnebrandcrème. Horecabedrijven kunnen daarnaast hun werknemers adviseren cafeïne- en suikerhoudende dranken, zoals koffie en frisdrank, zo veel mogelijk te mijden.

De brancheorganisatie wijst er ook op zo veel mogelijk schaduwplekken te creëren op het terras voor gasten en medewerkers. Ook is het belangrijk dat er voldoende ventilatie is in de keuken of bar en stelt de brancheclub voor de verlichting op de werkplek te verminderen. Daarnaast is het van belang dat medewerkers goed eten.

Sinds maandag is het Nationaal Hitteplan in het hele land actief in verband met hoge temperaturen. Vanaf dinsdag geldt in delen van het land code oranje vanwege de warmte.