Dit is waarom powernaps je creatiever maken (maar zet wel de wekker!)

Onderzoekers van de Franse Sorbonne Universiteit onthullen dat gloeilampuitvinder Thomas Edison het bij het rechte eind had wat betreft powernaps. Een korte periode van lichte slaap maakt je daadwerkelijk een stuk creatiever.

Edison vond urenlang slapen naar verluidt een vorm van tijdverspilling, en maakte er daarom een gewoonte van om te gaan slapen met een voorwerp in zijn hand. Bij de overgang van lichte naar diepe slaap viel dit object op de grond, waardoor zijn hazenslaapje ruw werd onderbroken. Naar eigen zeggen werd hij creatiever van dit proces.

Hazenslaapje

Het wetenschappelijke team uit Parijs bootste de werkwijze van de meesteruitvinder na door proefpersonen ingewikkelde cijferreeksen te laten oplossen met daarin een verborgen methode om tot snellere oplossingen te komen van het probleem. Proefpersonen die deze snellere weg ontdekten, hadden blijkbaar een creatieve ingeving gehad.

Creatiever

Wat bleek? Proefpersonen die niet in slaap vielen, vonden in 31 procent de creatieve oplossing om de cijferreeksen op te lossen. Van de mensen die in diepere slaap vielen, was dat 14 procent, en van de proefpersonen die wél een powernapje deden was dat meer dan 80 procent. Een powernap die afgebroken wordt vóór de diepe slaap intreedt, maakt dus creatiever.

Wat is hier aan de hand?

“In de hypnagoge toestand – de schemerzone tussen licht slapen, diep slapen en waken - vinden in ons brein allerlei processen plaats die creatief denken stimuleren. Wij zijn in ons leven eerder tegen problemen aangelopen, en hebben die uiteindelijk opgelost. De 'bouwstenen' van die oplossingen worden in je hypnagoge fase uit je geheugen opgediept. Dat gaat onbewust, maar die ervaringen helpen je brein wel om een nieuw probleem beter aan te pakken', vertelt slaaponderzoeker Sebastiaan Overeem van de TU Eindhoven op BNR

Verdwaasd

NASA-onderzoek bevestigt dit. Zij bestudeerden het slaapgedrag van piloten en ontdekten dat een slaapje van 25 minuten resulteert in een periode van twee uur extra alertheid. Hoewel de lengte van de hypnagoge toestand tussen lichte en diepe slaap bij mensen kan verschillen, duurt een ideale powernap niet langer dan 20 tot 25 minuten. Slaap je toch langer, dan is de kans groot dat je duf, chagrijnig en verward wakker zult worden.