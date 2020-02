Onherkenbare Adele bij Oscars bedolven onder complimenten: “Wat een stralende, slanke vrouw”

Adele is een van die mensen die een complete metamorfose ondergaan als ze gewicht verliezen. De Britse zangeres zag er prachtig uit bij de Oscars, maar menigeen zou de artiest niet hebben herkend.

Naar verluidt is ze tientallen kilo’s afgevallen door een streng dieet en dito fitnessregime. Het is haar aan te zien. Niet alleen heeft ze een prachtig figuur, ze straalt als nooit tevoren. De Poolse tv-presentatrice Kinga Rusin, plaatste een foto met Adele op Instagram. “Ik praatte met Adele over… schoenen”, schrijft ze erbij. “Iedereen krijgt bij binnenkomst slippers om te dragen. En dus had ik met Adele een gesprek over mijn hoge hakken.”

Een ander zegt: “Ze zag er zo knap en zo groot uit. Ze had een smal middel en een prachtig zandloperfiguur in die luipaardjurk.”

Vrienden van de zangeres vertellen aan People Magazine: “Het is gemakkelijk om te focussen op haar fysieke transformatie, maar dit draait om iets groters. Ze kwam op een punt waar ze zich niet goed in haar vel voelde. Ze wist dat er iets moest veranderen, want ze wilde de gezondste moeder zijn die ze maar kon zijn. Ze focuste zich dan ook vooral op hoe ze gezonder kon zijn en hoe ze haar lichaam beter kon behandelen. Het ging niet om gewicht verliezen. Ze verloor kilo’s omdat ze minder ging drinken en écht voedsel ging eten. Maar ze is gek van haar fysieke transformatie. Ze is veel zelfverzekerder, kleedt zich anders en lijkt in het algemeen gelukkiger.”