Prins Andrew verder in het nauw na arrestatie ‘madam’ Maxwell

Prins Andrew raakt steeds verder verstrikt in de Jeffrey Epstein-affaire. Na de arrestatie van Ghislaine Maxwell, donderdag in New Hampshire, heeft de Amerikaanse aanklager de n prins opnieuw gevraagd om zich te laten verhoren. En de druk zal toenemen. De prins beweert dat hij goed heeft meegewerkt aan het onderzoek van de FBI. Alleen: de Amerikanen zeggen dat dat onzin is.

Ghislaine Maxwell is de vrouw die Andrew en serieverkrachter Epstein met elkaar in contact bracht. Zij is ook degene die zorgden dat Epstein altijd werd voorzien van nieuwe meisjes. Een van die meisjes, nu een volwassen vrouw, zegt dat ze door Maxwell niet alleen aan Epstein is ‘gegeven’, maar ook aan de prins.

In Huize Windsor moet het nieuws over de arrestatie van Maxwell met angst en beven zijn vernomen. De 58-jarige Maxwell weet precies wat Epstein door de jaren heen heeft uitgespookt. Maxwells vriendschap met Epstein was begin jaren negentig ontstaan, nadat haar vaders ontzielde lichaam drijvend was aangetroffen naast zijn jacht, de Lady Ghislaine. Epstein had de oude Maxwell jarenlang geholpen met het wegsluizen van geld naar belastingvrije plekken.