Zo krijg (en houd) je de badkamer gegarandeerd schimmelvrij: "Als je een huurwoning hebt, moet de verhuurder dat voor je regelen"

Hoe mooi je badkamer ook staat te blinken na een flinke poetsbeurt, door alle vocht en warmte grijpen de schimmelsporen niet veel later weer hun kans. Schoonmaakexpert en populaire TikTokker Anna Dobber weet er alles van en deelt in het AD een aantal tips om schimmelgroei tegen te gaan.

Volgens Dobber is het zelfs het meest voorkomende probleem in de huizen die zij onder handen neemt. “Ik heb veel schimmel in badkamers gezien”, zegt ze lachend. “Maar ik heb nog nooit gezien dat een schimmelreiniger niet werkte.”

Voorkomen is beter dan poetsen

Schimmel ontstaat in vochtige ruimtes met weinig ventilatie. En laat dat nou net de perfecte omschrijving van een gemiddelde badkamer zijn. Gelukkig is de oplossing simpel. “Goede ventilatie zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid niet te hoog wordt. Daarmee voorkom je schimmel. Zet elke dag de ramen open, al is het maar een kwartiertje”, adviseert Dobber.

Ook je was binnen laten drogen is geen goed idee. “Daar denken mensen vaak niet aan, maar door de natte was wordt een ruimte veel vochtiger. Zet je afzuigkap aan of gooi het raam open, dan voorkom je dat het binnen als een jungle aanvoelt.”

Ventileren en douche droogmaken

In de badkamer is extra aandacht nodig. “Ventileren natuurlijk en niet alleen eventjes na het douchen”, benadrukt ze. “Heb je geen goede ventilatie in de badkamer? Kijk of je dat kunt aanpassen. Als je een huurwoning hebt, moet de verhuurder dat voor je regelen.”

Daarnaast is een simpele gewoonte erg effectief: de douche na gebruik droogmaken. “Als je ervoor zorgt dat oppervlakten niet vochtig en nat blijven, voorkom je schimmelvorming.”

Toch schimmel? Dit werkt altijd

Is de schimmel toch je badkamer ingeslopen? Geen paniek. Volgens Dobber kun je lichte vlekken prima met schoonmaakazijn aanpakken. Laat het even inwerken, en poets het daarna weg. Bij hardnekkige plekken heb je zwaarder geschut nodig: een schimmelreiniger uit de supermarkt of drogist. “Gebruik altijd handschoenen, bescherm je ogen met een brilletje en zet het liefst ook een mondkapje op.”

Ze stipt het verschil tussen schuimspray en vloeibare spray nog even duidelijk aan: “Als de schimmel in de badkamervoegen of in de kitranden zit, gebruik ik een schuimspray. De vloeibare spray gebruik ik voor de tegels. Dan krijg je het gegarandeerd weg.”

Doorzettingsvermogen

Soms is één keer schoonmaken niet genoeg. “Herhaling is echt de sleutel”, zegt Dobber. “Ik moet het in sommige badkamers wel vijf keer herhalen, maar dan is het ook echt weg. Omdat er in deze middelen bleekmiddel zit, worden je voegen ook vanzelf weer wit.”

Dus: goed ventileren, alles droog houden en als het moet, stevig boenen. Herhalen waar nodig en dan is die schimmel zo verdwenen.