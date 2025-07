Waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste ter wereld zijn volgens CNN

Toen de Amerikaanse journaliste Mary Frances Ruskell haar zomers doorbracht in Columbia, South Carolina, ontdekte ze samen met haar vriendin Lou een verlaten steiger aan een meer. Ze zaten er urenlang, nippend aan slushees en kauwend op snoep, omringd door het gezoem van krekels en kikkers. “Magisch,” noemt ze het. Die zomermiddagen gaven haar een gevoel van vrijheid dat in haar latere jeugd steeds zeldzamer werd.

Ze liep als kind lange afstanden – naar winkels, restaurants, en huizen van vrienden – zonder toezicht van volwassenen. Haar ouders vertrouwden erop dat ze voor het donker thuis zou zijn. Maar haar ervaringen waren eerder uitzondering dan regel. De meeste ouders in haar buurt regelden speelafspraken via telefoontjes, dagen van tevoren gepland. Spontaan aanbellen? Dat deden maar een paar kinderen.

Toen ze onlangs op bezoek was in Nederland, in het schilderachtige Haarlem, voelde het alsof ze terugging naar haar jeugd. De kinderen van haar vriendin Tracy – een Amerikaanse die inmiddels in Nederland woont – renden in en uit huis, fietsten naar school, naar de stad en naar vriendjes. “Mijn kinderen (12 en 14) fietsen dagelijks meer dan 10 kilometer naar school,” vertelt Tracy. “Als een les uitvalt, blijven ze gewoon thuis. Geen opvang of invaller, we vertrouwen erop dat ze het zelf regelen.”

Vrijheid en vertrouwen

Deze zelfstandigheid is in Nederland heel normaal. Volgens een UNICEF-rapport uit 2025, waarin 43 welvarende landen werden onderzocht, behoren Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld. Amerikanen staan nergens hoog op de lijst, onder andere door gebrek aan betrouwbare mentale gezondheidsdata. Maar de journaliste gelooft dat ze het antwoord op het geluk van Nederlandse kinderen gevonden heeft: bewegingsvrijheid en vertrouwen.

Op straat zag ze het overal: jonge kinderen op fietsen, samen wandelend naar de winkel of op weg naar een vriendje. Geen constante ouderlijke begeleiding, maar vertrouwen in hun eigen kunnen. In de VS ziet ze het tegenovergestelde. Volgens een peiling van het C.S. Mott Children’s Hospital mag slechts een derde van de Amerikaanse kinderen tussen 9 en 11 jaar alleen naar een vriend lopen of fietsen. Slechts 15 procent mag zonder ouders gaan trick-or-treaten.

Amerikaanse ouders zeggen onafhankelijkheid belangrijk te vinden, maar angst voor gevaar houdt ze tegen. Volgens een onderzoek van Pew Research uit 2023 is 40 procent van de ouders extreem bezorgd over de mentale gezondheid van hun kinderen. Ironisch genoeg kan juist dat overbezorgde gedrag bijdragen aan die problemen. Minder ruimte om zelf te ontdekken betekent minder vertrouwen in eigen kunnen.

Wetenschappers concluderen dat gebrek aan vrije, zelfstandige activiteiten bijdraagt aan angst en depressie. Kinderen hebben de ruimte nodig om fouten te maken, oplossingen te bedenken en hun eigen wereld te ontdekken. Dat bouwt zelfvertrouwen op en versterkt hun gevoel van controle over het leven.

Dus, deze zomer? Laat je kind zelf naar het park gaan. Geef ze geld voor een ijsje en laat ze dat avontuur zelf aangaan. Misschien komt daar wel hun mooiste zomerherinnering uit voort. Net zoals bij dat meisje op de steiger.