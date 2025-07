Betekent meer seks een gelukkiger relatie?

Meer seks betekent niet automatisch een gelukkiger relatie. Uit onderzoek blijkt dat koppels die regelmatig seks hebben, doorgaans meer tevreden zijn over hun relatie en hun leven. Maar het idee dat “hoe meer, hoe beter” klopt niet altijd: de toename in relatiegeluk door seks vlakt af bij ongeveer één keer per week. Koppels die vaker seks hebben dan dat, zijn niet significant gelukkiger dan stellen die het wekelijks doen.

Seks draagt bij aan intimiteit en een diepere emotionele band, wat de tevredenheid in een relatie vergroot. Toch kan het forceren van meer seks, vooral als het als een verplichting voelt in plaats van een spontaan verlangen, juist averechts werken. In onderzoeken waarin stellen werd gevraagd vaker seks te hebben dan ze normaal deden, nam het geluksgevoel niet toe; soms daalde het zelfs. Seks kan dan aanvoelen als een extra taak, waardoor het plezier en de spanning afnemen.

Het belangrijkste is een ritme vinden dat voor beide partners goed voelt. Voor sommige stellen is dat vaker dan één keer per week, voor anderen minder. Er zijn ook mensen die weinig of geen seks nodig hebben om gelukkig te zijn in hun relatie, zeker als beide partners zich daarin kunnen vinden. Open communicatie over wensen en behoeften is cruciaal om tot een bevredigende balans te komen.

Kortom: meer seks kan bijdragen aan een gelukkiger relatie, maar alleen tot op zekere hoogte en zolang het oprecht en wederzijds gewenst is. De beste frequentie is niet wat de wetenschap voorschrijft, maar wat voor jullie als koppel werkt.