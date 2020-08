Te dun: fans willen de ‘echte’ Adele terug

Adele was het bewijs dat je niet superslank hoeft te zijn om succes te hebben. Was. Want de ster is bijna onherkenbaar veranderd. Eerst viel ze met een sindsdien populair dieet heel veel af.

Veel fans waren het daarmee eens: de zangeres was onherkenbaar geworden. ‘Ben jij dat, Adele?’, vroeg iemand. Een ander: ‘Wie ben jij en hoe heb je Adele’s account gehackt?’ Een tweet waarin iemand degenen die Adele feliciteerden met haar nieuwe gewicht ‘vetfobisch’ noemde, werd bijna tweehonderdduizend keer geretweet, schrijft Humo

Maar er kwam nog meer. Ze is niet alleen nog dunner, maar heeft inmiddels ook een nieuw, geblondeerd en gekruld kapsel. De reacties waren nu ronduit gefrustreerd. ‘Je bent niet meer de Adele op wie ik dol ben’, ‘Niet nog meer afvallen!’, ‘Vraag de oude Adele of ze wil terugkomen, alsjeblieft’.

In tabloid de Mirror vraagt een schrijfster zich nu af of Adele haar oorspronkelijke karakter inruilt voor een ‘LA-levensstijl’ en de döner kebabs voor quinoa en geurkaarsen.

‘We kiezen onze idolen niet alleen uit op basis van wat we mooi of leuk vinden, maar ook – bewust of onbewust – op basis van hoe we zelf gezien willen worden ‘ schrijft Humo. Adele maakt geen sexy meisjespop, maar break-up-albums waarin ze geen enkele emotie – van depressie tot wraakgevoelens – uit de weg gaat. Daar wilden veel fans bijhoren

En die identificatie heeft Adele verbroken.

Fans hebben het er moeilijk mee.