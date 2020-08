Wat een prestatie: Shirma Rouse deelt voor- en nafoto nadat ze 50 kilo afviel

Soulzangeres Shirma Rouse was jarenlang erg zwaar. Ze wist in een jaar tijd meer dan 50 kilo af te vallen. De 40-jarige artiest deelt nu een voor- en nafoto van haar transformatie op Instagram.

Juni vorig jaar ging bij Shirma de knop om. Ze was happy met zichzelf, maar wilde graag fitter en gezonder worden. En zo geschiedde. ‘Nog even te gaan, maar ik ben op de goede weg’, schrijft ze onder haar bericht.

Gek genoeg, moet ze steeds benadrukken dat ze niet af is gevallen voor een beter zelfbeeld. Bij Jinek deed ze dat afgelopen week opnieuw. “Als je geluk wordt bepaald door wat je in de spiegel ziet, word je nooit gelukkig. Er zijn mensen met maat 40 of 38 die ook heel ongelukkig zijn,” zei ze.