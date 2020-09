Verdronken Glee-actrice schreeuwde om hulp, nadat ze zoontje nog in boot zette

Het 4-jarige zoontje van de verdronken actrice Naya Rivera heeft verteld hoe zijn moeder om hulp schreeuwde en met haar armen zwaaide om aandacht te trekken vlak voor ze verdronk. Met haar laatste krachten wist ze zoontje Josey nog in de boot te zetten, waar hij slapend werd aangetroffen. Dat schrijft People op basis van een onderzoeksrapport.

In juli besloot de actrice, die vooral bekend is van de serie Glee, een boot te huren met haar kind om een tochtje te maken over een meer in Californië. Ze namen een duik in het water in een daarvoor geschikt stuk van het meer. Waarschijnlijk is Naya verdronken door een gevaarlijke onderstroom. Ze kon haar kind nog in veiligheid brengen. “Alleen had ze daarna niet genoeg energie meer om zichzelf te redden”, stelde sheriff Bill Ayub. Josey is gevonden door de eigenaren van de boot.

Hij heeft nu meer verteld over de laatste uren van het leven van zijn moeder. Zo telden ze samen tot drie voor ze in het water sprongen en gaf ze hem al snel de opdracht weer terug in de boot te gaan. ‘Ze hielp hem erop te komen, vervolgens hoorde hij haar ‘help’ schreeuwen en stak ze nog een arm in de lucht. Daarna verdween ze in het water’, staat er in het rapport. De Glee-actrice, wiens dood grote opschudding veroorzaakte onder de vele fans, zou kampen met duizeligheid, die in het water verergerde.