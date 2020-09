Jessica Mulroney: Meghan is nog steeds mijn beste vriendin

In een inmiddels verwijderde tweet heeft Jessica Mulroney laten weten dat zij en Meghan Markle nog steeds goed bevriend met elkaar zijn, ondanks het feit dat Mulroney eerder dit jaar beschuldigd werd van 'white privilege' door lifestyle blogger Sasha Exeter. Dit meldt Page Six.

"Ik zeg dit nu voor eens en altijd. Meghan en ik zijn als familie voor elkaar. Ze is mijn beste vriendin en vraagt elke dag hoe het met me gaat. Het is werkelijk vreselijk wat alle roddelbladen over onze vriendschap schrijven. Er worden leugens verspreid, die voor veel mensen pijnlijk zijn. Ik ben er klaar mee,' aldus Jessica.

De vriendschap tussen Meghan en Jessica kwam onder vuur te liggen nadat Sasha Exeter Jessica ervan beschuldigde misbruik te maken van haar 'white privilege', wat de blogger kon bewijzen door screenshots die ze gemaakt had van een pittige email-conversatie die de twee hadden. Hieruit zou blijken dat Mulroney haar positie als 'bevoorrechte, witte vrouw' op een vervelende manier uitspeelde.

Mulroney bood later haar excuses aan, maar de 'fittie' met Sasha kostte haar onder meer haar contract met het programma Good Morning America en een zakelijke deal met warenhuis Hudson's Bay. Meghan heeft nooit publiekelijk op het incident gereageerd.