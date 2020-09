Meghan ontslaat advocaat Johnny Depp in tabloid-zaak

Meghan heeft een nieuwe advocaat in de arm genomen in haar strijd tegen de Britse tabloids. De hertogin van Sussex heeft ervoor gekozen om niet verder te gaan met David Sherborne, die recentelijk ook Johnny Depp bijstond in zijn rechtszaak tegen The Sun. Meghan laat zich voortaan bijstaan door Justin Rushbrooke, melden verschillende Britse media.

De rechtszaak tussen Meghan en de Britse tabloids gaat over artikelen die de krant Mail on Sunday had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die Meghan had gestuurd naar haar vader Thomas Markle, met wie ze een verstoorde relatie heeft.

Met Sherborne als advocaat kreeg Meghan in mei een flinke tegenslag te verwerken. De rechter oordeelde toen dat Meghan een aantal onderdelen van haar aanklacht moest laten vallen omdat die ongegrond zouden zijn. Daarnaast moest zij ook opdraaien voor de juridische kosten.

Rushbrooke had in de zomer al de zaak waargenomen voor Sherborne, toen die het te druk had met de rechtszaak van Johnny Depp. Met Rushbrooke behaalde Meghan in augustus een overwinning in de rechtszaal. De rechter bepaalde namelijk dat de namen van haar vriendinnen geheim mochten blijven. Zij hadden op anonieme basis aan People hun versie van het verhaal van Meghan en haar vader verteld.