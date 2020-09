Corona-carnavalshits van Lubach: ‘Met Gommers op de waterbrommer’ en ‘Mien waar is mijn loopneus’

Carnaval 2021 gaat niet door zoals feestvierders gewend zijn: in overvolle cafés hossen en zingen, het coronavirus maakt een goed carnavalsfeestje bijna onmogelijk. Om de liefhebbers een hart onder de riem te steken, presenteerde Zondag met Lubach gisteravond alternatieve carnavalshits geheel in thema.

Lubach komt met de plaat Carnaval Infectie Festival van OMT Muziekproducties. Het nummer ‘Toeter op mijn waterscooter’ is veranderd in ‘Met Gommers op mijn waterbrommer’. ‘Weet je wat ik graag zou willen zijn, een bloemetjesgordijn’, is nu ‘Weet je waar haast niemand meer voor pleit? Groepsimmuniteit! Groepsimmuniteit!’

Hoogtepunt is de Drs. P. bonus-dvd met de ‘Corona-dodenrit’: ‘Ik rijd hier met Ann Vossen door het eindeloze woud. De R ligt rond de dertig, mensen worden niet zo oud’.