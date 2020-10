Eva Jinek voelde zich ‘heel slecht’ na bevalling Pax

Eva Jinek dacht dat ze twee jaar geleden na de bevalling van haar zoontje Pax nooit meer de oude zou worden. Gisteravond vertelde ze in haar eigen talkshow dat ze erg ziek was.

Ze deed haar ontboezeming naar aanleiding van het verhaal van Chahinda Ghossein-Doha, die onderzoek deed naar placenta’s en ontdekte dat daar veel informatie in te vinden is over een mogelijke zwangerschapsvergiftiging. Chahinda zelf verloor haar kindje. Ze schreef er een boek over waaraan Jinek meewerkte. “Niet omdat ik iets heb meegemaakt wat in verhouding staat met wat jij hebt meegemaakt”, vertelt ze, “maar ik werd ziek na de geboorte van mijn kind.”

Jinek kreeg zelf een zwangerschapsvergiftiging. “Wat ik toen dacht, was: ik weet niet of ik ooit nog beter word. (…) Ik voelde me destijds slecht, heel slecht. Ik ben een rationeel mens, maar ik dacht echt dat ik nooit meer de oude zou worden. Ik voelde me er heel ongelukkig over.” Eva kreeg steun van haar familie. “Zelfs dan wist ik niet of iemand begreep wat ik voelde.”