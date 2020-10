120 jaar cel voor leider NXIVM-sekte

De omstreden Amerikaanse seks- en zelfhulpgoeroe Keith Raniere is veroordeeld tot 120 jaar cel voor onder meer kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid. Raniere stond aan het hoofd van de organisatie NXIVM, en rekruteerde onder meer Smalville-actrice Allison Mack. Een rechter in New York legde hem ook een boete op van 1,75 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro).

NXIVM, dat wordt uitgesproken als nexium, wordt vaak omschreven als een sekte. Binnen die organisatie bestond sinds 2015 ook een geheime vrouwenclub, waar Raniere volgens voormalige leden aan de touwtjes trok. Hij domineerde de vrouwen volgens de aanklagers als een sekteleider. Onder hen was een 15-jarige. De vrouwen werden gedwongen seks met hem te hebben en kregen een verplicht dieet. Ze werden gebrandmerkt met zijn initialen.

Raniere wist meerdere bekende personen aan zich te binden, zoals actrice Allison Mack. Ook haar Smallville-collega Callum Blue zat een tijdje bij NXIVM. Mack zou volgens verschillende Amerikaanse media binnen de organisatie zijn opgeklommen tot een van de vertrouwelingen van Raniere. In 2019 pleitte ze schuldig aan afpersing. Haar straf moet nog vastgesteld worden.

HBO zendt momenteel een true crime-serie uit over NXIVM, die The Vow heet. De zender kondigde eerder deze maand aan dat het een tweede seizoen gaat maken van het programma, waarin het proces tegen Raniere centraal staat.