YouTubefilmpje Jochem Myjer best bekeken van 2020

Jochem Myjer vindt zijn YouTube-succes een hele eer. Zijn filmpje over de Bonaire-meneer is het best bekeken filmpje in Nederland op YouTube. "Deze oude lul, het moet niet gekker worden", zegt hij op Instagram over de winst.

Het filmpje is een fragment uit zijn theatershow Adem in, adem uit. Hierin doet hij een sketch die zich afspeelt in een lege vertrekhal op het vliegveld van Bonaire, waar hij de Bonaire-meneer ontmoet.

Hij heeft als cadeautje een schatkist gekregen van YouTube. "Trommels erbij, even kijken wat erin zit," zegt hij terwijl hij de kist openmaakt. Er zit een plaquette met de vermelding en een flesje bubbels in. "Ik ben er ontzettend blij mee", laat de cabaratier weten. "Zelfs zeer vereerd."

Op de tweede plaats van best bekeken filmpjes op YouTube staat de coming-outvideo van NikkieTutorials, waarin zij onthult dat ze transgender is. Op de derde plaats in Nederland staat de video van Mr. Tfue, die een ondergronds zwembad bouwt in de jungle in Zuid-Amerika. Dit is de enige niet-Nederlandse video in de Nederlandse top tien. Verder keken Nederlanders veel naar een filmpje van NOS op 3 over de coronacrisis en naar een item van Arjen Lubach over "de online fabeltjesfuik".