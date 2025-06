Er zijn veel medicijnen waar je dik van wordt

Er is nu veel aandacht voor medicijnen waar je zonder veel moeite slanker van wordt. Maar er zijn nog veel meer medicijnen waar je juist dikker van wordt.

Waarom veroorzaken medicijnen gewichtstoename?

Medicijnen kunnen op verschillende manieren tot gewichtstoename leiden:

Veranderde eetlust en verzadigingsgevoel: Sommige medicijnen beïnvloeden de neurotransmitters in de hersenen, waaronder serotonine, die het hongergevoel en verzadigingsgevoel reguleren. Dit kan ertoe leiden dat patiënten meer gaan eten omdat hun verzadigingsgevoel verminderd is.

Vochtretentie: Verschillende medicijnen zorgen ervoor dat het lichaam meer vocht vasthoudt, wat resulteert in gewichtstoename. Dit is vaak zichtbaar als gezwollen enkels en onderbenen.

Veranderde stofwisseling: Sommige medicatie kan de stofwisseling vertragen, waardoor het lichaam minder calorieën verbrandt en voedingsstoffen eerder als vet opslaat.

Vetdistributie: Bepaalde medicijnen beïnvloeden hoe vet in het lichaam wordt verdeeld, zoals het beruchte "vollemaansgezicht" bij corticosteroïden.

De grootste medicamenteuze dikmakers

Stemmingsstabilisatoren en antidepressiva

Antidepressiva behoren tot de meest bekende medicijnen die gewichtstoename veroorzaken. Onderzoek toont aan dat mensen die antidepressiva slikken 21% meer kans hebben op gewichtstoename van meer dan 5% van hun lichaamsgewicht. Deze gewichtstoename kan minstens 6 jaar aanhouden.

Olanzapine, een stemmingsstabilisator gebruikt bij bipolaire stoornissen, is bijzonder berucht omdat het het verzadigingsgevoel sterk vermindert, waardoor patiënten blijven eten. Bij antidepressiva en antipsychotica wordt gemiddeld een grotere gewichtstoename gemeld vergeleken met andere medicijngroepen.

Corticosteroïden

Corticosteroïden zoals prednison, prednisolon en cortison zijn krachtige ontstekingsremmers die veel bijwerkingen hebben. Ze veroorzaken gewichtstoename door:

Verhoogde eetlust

Vochtretentie door vasthouden van natrium

Veranderde vetdistributie, met name rond buik en gezicht

Insulineresistentie bij langdurig gebruik

Bij langdurige inname of hoge dosissen kunnen corticosteroïden het beruchte "vollemaansgezicht" veroorzaken. Belangrijke opmerking: corticosteroïden in de vorm van puffers, sprays of zalfjes hebben deze bijwerkingen in veel mindere mate.

Insuline en diabetesmedicatie

Insuline kan gewichtstoename veroorzaken omdat het de opslag van suikers, vetten en eiwitten bevordert. Wanneer er een overschot aan suiker is nadat de spieren en lever gevuld zijn, wordt dit omgezet in vetweefsel. Type 2 diabetespatiënten die starten met insuline komen gemiddeld 3 tot 5 kilogram aan binnen een jaar.

De gewichtstoename wordt versterkt door:

Minder glucose uitplassen via urine

Extra koolhydraten eten bij hypo's (lage bloedsuiker)

Verminderde fysieke activiteit door hypoangst

Stimulatie van eetlust in de hersenen

Bètablokkers

Bètablokkers kunnen gewichtstoename veroorzaken door:

Vermindering van de pompkracht van het hart

Vasthouden van meer vocht

Vertraging van de stofwisseling

Bemoeilijken van intensieve lichaamsbeweging omdat de hartslag niet adequaat kan stijgen

Antihistaminica

Antihistaminica (allergiemedicatie) kunnen tot gewichtstoename leiden omdat ze het eetlustremmende effect van histamine wegneemt. Dit effect treedt vooral op bij dagelijks gebruik, zoals bij chronische allergieën voor huisstofmijt of pollen.

Anti-epileptica

Medicijnen tegen epilepsie zoals valproïnezuur, vigabatrine en gabapentine kunnen gewichtstoename veroorzaken door:

Stimulatie van de eetlust

Vermindering van het energieverbruik

Beïnvloeding van de vetverbranding

Verhoogde insulineproductie

Controversiële gevallen

De anticonceptiepil

Hoewel veel vrouwen geloven dat de anticonceptiepil dikmaker is, is het echte verdikkende effect nooit wetenschappelijk aangetoond. De waargenomen gewichtstoename wordt vaak toegeschreven aan:

Tijdelijke vochtopstapeling door hormonale effecten

Veranderende voedingsgewoonten tijdens de puberteit (15-17 jaar)

Natuurlijke lichaamsveranderingen in deze levensfase

Schildkliermedicatie

Bij schildklierproblemen is de relatie complex. Een trage schildklier (hypothyreoïdie) kan tot gewichtstoename leiden door een vertraagde stofwisseling. Behandeling met levothyroxine leidt echter niet automatisch tot gewichtsverlies - slechts ongeveer de helft van de patiënten valt af na behandeling.

