‘De hitte voelt nu ongemakkelijk, maar het wordt onleefbaar. Eindelijk eens geen 40 graden!’, zullen we zeggen.”

Als je het vandaag warm vindt staan je volgens klimaatexpert Jill Peeters vreselijke tijden te wachten. ‘Het wordt de komende dertig jaar alleen maar erger.’ Als je dit weer oncomfortabel vindt, besef dan dat we zo’n hittegolf met een kleine 30 graden binnen dertig jaar als een draaglijke hittegolf zullen beschouwen. ‘Eindelijk eens geen 40 graden!’, zullen we zeggen.”

“Normaal gezien is het rond deze tijd van het jaar in Belgie zo’n 21 graden overdag en 12 graden ’s nachts. Nu zitten we daar, zeker in de steden, 7 tot 10 graden boven. Dat is niet normaal. Ook vroeger kwam dat uitzonderlijk voor, maar we zien dat het in recente jaren steeds vaker gebeurt. Ons land telt steeds meer hittedagen. Dat is de vingerafdruk van de klimaatverandering ," zegt Peeters tegen De Morgen.

"Het is waar we al zo lang voor waarschuwen. Maar blijkbaar geloven mensen het pas wanneer het gebeurt. Dat zie ik ook in mijn omgeving. Er zijn mensen die zich nu pas zorgen beginnen te maken."

“De verwachtingen wijzen op een zomer die warmer zal zijn dan normaal in bijna heel Europa, met hittegolven in juni, juli en augustus. Juli wordt wellicht nog droger met af en toe onweer of regen.