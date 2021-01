André van Duin geopereerd aan darmkanker

André van Duin (73), een van 's lands meest geliefde komieken en presentatoren, maakt een zware tijd door. Van Duin werd vorige week opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ziekenhuis in Amsterdam, waar hij werd geopereerd aan darmkanker. In een eerder stadium onderging hij daar al een aantal chemokuren. Dit meldt De Telegraaf.

Van Duin doet zijn verhaal tegenover de krant op de eerste sterfdag van zijn grote liefde Martin Elferink, die een jaar geleden overleed aan kanker. Extra wrang is het dus dat hij nu zelf moet vechten tegen de ziekte. Vijf maanden lang hield André zijn situatie geheim voor de buitenwereld om te werken aan zijn herstel. Opgelucht kan hij nu zeggen dat de operatie goed is verlopen en inmiddels weer thuis is. Maar ondanks die positieve berichten heeft de hele situatie er flink ingehakt bij hem.

Alarmbelletje

"Het begon tegen het einde van de zomer. Op het gevaar af dat dit riooljournalistiek wordt: ik stond op van de wc en je kijkt dan wel eens achterom. Daar zag ik een pluimpje bloed en daardoor ging bij mij een alarmbelletje rinkelen. En vervolgens bij mijn huisarts ook. Het kan een poliep zijn, of iets anders onschuldigs, maar hij stuurde me toch door voor verder onderzoek en daarbij werd in de scan een tumor in de dikke darm gezien," aldus André.

Hij vervolgt: "En zo kwam ik weer terug in het AVL, waar ik met Martin zoveel voetstappen heb liggen. Ik kende er de weg nog, om het zo maar te zeggen. Nu was ik het zelf, die daar de medische molen in ging. Maar anders dan met hem toen, zag het er wel meteen goed uit. De tumor op zich bleek goed operabel te zijn, maar hij moest eerst wel kleiner worden voordat ze hem durfden weg te halen. Daarom kreeg ik vier chemokuren waar ik wonderwel doorheen gesjeesd ben. Weinig bijwerkingen, weinig ellende. Een beetje tintelende vingers, maar daar bleef het gelukkig bij.’

Martin

Hoewel hij natuurlijk terugdacht aan de dagen die destijds hij met zijn Martin doorbracht in het AVL, was de situatie nu van meet af aan anders. "Bij mij waren de bloedwaardes nu wel steeds goed en in december bleek uit de scan dat de tumor al flink was geslonken. Eigenlijk hadden ze toen al kunnen opereren, maar dan had ik met de feestdagen in het ziekenhuis gelegen en dat wilde ook niemand. Maar toch was het allemaal heel erg emotioneel. Je gaat je huis uit, op weg naar het ziekenhuis, en dat doe je in de hoop dat het allemaal weer goed komt en dat je het huis weer terug zal zien. Dat komt natuurlijk helemaal na de ervaringen met Martin.

Heel Holland Bakt

Afgelopen zomer ging Van Duin 'gewoon' door met zijn werk als presentator van Heel Holland Bakt, al moest er zo nu en dan wel even geschoven worden met de opnames omdat hij een behandeling moest ondergaan. "De medewerking was optimaal. De paar mensen die het moesten regelen wisten wel waarom er wel eens een dag gewisseld werd - ja, Jannie ook - maar de meesten niet. Die dachten hooguit: weer alles omgooien? En als je de programma’s nu kijkt… als je het niet weet, dan zie je het ook niet, toch?".