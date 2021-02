George Kooymans heeft spierziekte ALS

George Kooymans heeft de progressieve spierziekte ALS. Dat vertelt de Golden Earring-oprichter aan het AD. De gitarist zegt niet meer te kunnen optreden. "Zoals het er nu uitziet, niet. Nu kan ik het niet en het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.’’

"We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS", vertelt hij aan de krant. "Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it."

Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, dertien en vijftien jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Ook vormt Kooymans samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten het trio Vreemde Kostgangers.

Kooymans' manager, Rob Gerritsen, wilde vrijdag in De Telegraaf nog geen uitspraken doen over de toekomst van Golden Earring, zoals de naam uiteindelijk werd. "George is te ziek om nog te spelen en dat zou kunnen betekenen dat de band ophoudt te bestaan. Maar daarover is nog geen definitief besluit genomen."

In Nederland hebben zo'n 1500 mensen de zeldzame spierziekte. Er is geen behandeling voor de ziekte, wat betekent dat ALS uiteindelijk dodelijk is. Bij ALS-patiënten neemt de kracht in steeds meer spieren af, uiteindelijk raken ook de ademhalingsspieren verlamd. Ook oud-voetbalinternational Fernando Ricksen had de ziekte. In 2019 overleed hij na zes jaar aan de gevolgen van ALS.