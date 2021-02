De ellende is nog niet voorbij: Bill Gates voorspelt twee nieuwe crises

De coronacrisis is nog niet eens voorbij of Bill Gates voorspelt al twee nieuwe doemscenario’s die op ons afkomen. En hij had het eerder ook al bij het rechte eind…

In 2015 waarschuwde hij de wereld in een Ted-talk voor een pandemie. Hij sprak van een ‘airborne virus dat de komende jaren tien miljoen mensen gaat doden’. De teller staat nu op 2,3 miljoen coronadoden.

In een nieuwe video met de titel I Asked Bill Gates What’s The Next Crisis? kijkt Bill Gates opnieuw in zijn glazen bol. En hij heeft wederom slecht nieuws.

Volgens de oprichter van Microsoft doemen er twee grote crises op. De eerste is een bekende: klimaatverandering. De opwarming van de aarde gaat binnen afzienbare tijd grote problemen opleveren voor de mens.

De tweede dreiging is biologische oorlogsvoering. Steeds meer landen zullen oorlog gaan voeren door giftige stoffen en ziektes te verspreiden.

Laten we hopen dat de voorspelling van de coronacrisis een toevalstreffer was.