Wetenschappers hebben mogelijk natuurlijk alternatief ontdekt voor Ozempic

Wetenschappers hebben een darmbacterie ontdekt die op natuurlijke wijze de bloedsuikerspiegel en de behoefte aan suiker kan beïnvloeden. Het werkt op een vergelijkbare manier als populaire afslankmedicijnen als Ozempic.

De studie van de Jiangnan University in China opent de deur naar een natuurlijke aanpak van diabetes type 2.

In zowel muizen als mensen speelt een specifieke darmmicrobe, Bacteroides vulgatus, een sleutelrol. Deze bacterie produceert tijdens de spijsvertering stoffen die het lichaam aanzetten tot de afgifte van GLP-1, een hormoon dat de bloedsuiker reguleert en zorgt voor een gevoel van verzadiging.

Een bacterie als suikerdimmer

Het medicijn Ozempic werkt door het nabootsen van GLP-1. Mensen met diabetes type 2 hebben vaak een verstoorde GLP-1-productie, waardoor de bloedsuikerspiegel moeilijk stabiel blijft. De onderzoekers hebben nu ontdekt dat het verhogen van de aanwezigheid van B. vulgatus in de darmen van muizen leidde tot meer GLP-1, én tot de afgifte van een ander hormoon: FGF21. Dit hormoon is in eerdere studies gelinkt aan het onderdrukken van de drang naar suiker.

Bij muizen die een bepaald darm-eiwit (Ffar4) misten, kromp de B. vulgatus-populatie en daarmee ook de aanmaak van FGF21. Interessant genoeg laten menselijke studies zien dat mensen met genetische variaties die FGF21 beïnvloeden tot 20 procent vaker grote liefhebbers van zoet zijn. Ook bij mensen met diabetes type 2 blijken mutaties in Ffar4 samen te hangen met een sterkere voorkeur voor suiker.

Van muis naar mens?

Toen muizen in het experiment werden behandeld met een specifieke metaboliet van B. vulgatus, zagen de onderzoekers een duidelijke stijging van zowel GLP-1 als FGF21. Het gevolg: minder suikerdrang en betere controle over het bloedsuikergehalte.

Of hetzelfde effect ook bij mensen optreedt, moet nog worden onderzocht. Maar de onderzoekers zijn voorzichtig optimistisch. “Deze bevindingen bieden een strategie voor de preventie van diabetes”, schrijven ze.

De hoop is dat toekomstige therapieën zich richten op het versterken van deze gunstige darmbacteriën, in plaats van medicatie die de natuurlijke werking nabootst. Daarmee kunnen de darmen een verrassende sleutel vormen in de strijd tegen suiker en diabetes.