André van Duin en Danny Vera treden op in Matthijs gaat door

André van Duin zingt zaterdag zijn nieuwe nummer Voor Altijd in het televisieprogramma Matthijs gaat door. Dat doet hij samen met Danny Vera, die de muziek schreef.

Het liedje is een ode aan Martin Elferink, de man van André die vorig jaar overleed aan kanker. Vera schreef het nummer en dacht meteen aan de komiek. "Dit is een liedje voor André van Duin. Die zou dit zo mooi kunnen zingen", zegt Vera.

André was een paar weken terug ook al te gast in het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk. De twee spraken toen over het leven en over de dood van Elferink, wat tot tranen leidde bij de 73-jarige komiek, die zelf ook kanker heeft.

De opbrengsten van Voor Altijd gaan naar KWF Kankerbestrijding.