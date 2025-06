Halsema haalt uit naar Wilders en Orban over meedoen aan pride Boedapest

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft uitgehaald naar critici die zeggen dat zij beter thuis homofobie kan aanpakken, in plaats van in Boedapest mee te lopen met de door de Hongaarse regering verboden pridemars. "Ik vind het een absurde en lachwekkende tegenstelling die wordt gecreëerd."

PVV-leider Geert Wilders twitterde dat Nederlandse politici niet naar Boedapest moeten gaan als lhbti'ers in Amsterdam "in elkaar worden geslagen als ze hand in hand over straat lopen". Wilders noemde de Hongaarse premier Viktor Orbán eerder een "goede vriend".

Halsema erkent dat lhbti'ers in Amsterdam te maken krijgen "met geweld en intimidatie". "En daar werken we hard aan", zei ze in Boedapest. "Daar vechten we tegen, dag in, dag uit. Maar ook hier in Hongarije geef ik een stevig signaal aan alle haters in Amsterdam, in Boedapest, overal."

Naast Halsema lopen ook Kamerleden, de Nederlandse ambassadeur in Hongarije en vertegenwoordigers van onder meer Amnesty International mee.