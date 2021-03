Johnny de Mol over beschuldiging poging tot doodslag van ex: ‘Dat gaat te ver’

Bij Op1 vroeg presentator Tijs van den Brink gisteravond aan Johnny de Mol hoe het nu zat met de beschuldigingen van zijn ex, Shima Kaes, die beweert ernstig mishandeld te zijn door De Mol.

“Ja, nee, dat is niet fraai als je dat aan je broek hebt hangen. Het zijn beschuldigingen gedaan via een krant”, zegt Johnny daarop. “Onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaan echt te ver.”

Als Van den Brink begint over uitgelekte geluidsopnames, waarop is te horen dat er mogelijk een handgemeen is geweest, reageert De Mol: “Nogmaals: deze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs. Ik denk niet dat wij het beste in elkaar naar boven haalden, maar van mishandeling en erger, daar wil ik toch wel heel graag afstand van doen.”

Hij vertelt ook nog over een dreigbrief, die hij ontving: “Waarin volgens ons wel heel duidelijk staat waarin in elk geval haar raadgevers – want het kwam niet van haarzelf – daarmee wilden. Dat was niet met de vraag of ik een keer de auto kwam wassen. Dat ging volgens ons wel echt om geld.”