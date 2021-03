RTL opnieuw in de fout met ‘smakeloze’ Lucky TV: Bilal-filmpje offline gehaald

Lucky TV, normaal gesproken een vrolijke noot aan het eind van een talkshow, ging gisteravond de mist in met een in de ogen van veel kijkers smakeloos filmpje waarin Bilal Wahib zogenaamd iets zong als ‘Kom, geef me je piepelientje’. De video is inmiddels offline gehaald.

Bilal Wahib zou gisteravond bij Beau te gast zijn, nadat bekend is geworden dat hij een jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor 17.000 euro. Hij is daarvoor aangehouden en BNNVara verbrak de samenwerking met de 22-jarige acteur. Die besloot op het laatste moment af te zeggen bij Beau, nadat de jongen en zijn familie aangaven liever niet te willen dat Wahib zijn verhaal zou doen.

De boodschap van de familie om zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de pijnlijke kwestie, is bij Beau en zijn redactie kennelijk niet opgepikt, want aan het eind werd een filmpje van Lucky TV ingestart, waarin Bilal zogenaamd zingt: ‘Mag ik bij jou huilen op tv, Beau. Vroeg een jongen om zijn dollo. En het spijt me zo. Mag ik bij jou huilen in je talkshow’. En daarna: ‘Kom, geef me je piepelientje. Toe, we zijn nu beste vriendjes’.

Kijkers spreken van een ‘walgelijke actie’ en worden ‘misselijk’ van deze Lucky TV. De blunder doet denken aan de roast van Martijn Koning aan het adres van Thierry Baudet. Ook toen voelde de talkshow, toen nog gepresenteerd door Jinek, niet goed aan waar de grens ligt.

Dat je je hand voor je ogen slaat voor de instart van #luckytv vergoedt niets @BeauvanED. Jij of je redactie had dit tegen moeten houden. Verdomme man wat mankeert je? #beau #BeauRTL — Berthold Wennink (@BertholdWennink) March 26, 2021

Corona maakt wel het meest onsmakelijke los in de redactie van @RTL4. Eerst die roast van #Baudet bij #Jinek en nu weer een filmpje van #luckytv bij @BeauRTL. Bij de volgende sollicitatieronde maar weer selecteren op "Gevoel voor humor en integriteit". Dankjewel namens Nederland! — Heleen B (@HeleenBervoets) March 26, 2021