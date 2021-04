Herman Knippenberg vertelt hoe hij The Serpent ontmaskerde: “We vonden grote potten vergif”

Charles Sobhraj houdt 45 jaar na dato opnieuw de gemoederen bezig. Door Netflix-serie The Serpent staat de Franse seriemoordenaar, die hippies in Thailand vermoordde, weer volop in de belangstelling. NRC sprak met de man die Sobhraj achter de tralies kreeg, de diplomaat Herman Knippenberg.

Vermiste Nederlanders

Sobhraj, die zich uitgaf als Alain Gautier, vermoordde halverwege de jaren 70 samen met zijn vriendin Marie-Andrée Leclerc, backpackers die via de hippietrail in Thailand belandden. Hij vergiftigde hen, beroofde hen van geld en paspoort en bracht ze op gruwelijke wijze om het leven als ze tegenwerkten. Herman Knippenberg, destijds werkzaam op de Nederlandse ambassade in Bangkok, ontmaskerde de moordenaar, die eerst bekend stond als de bikinikiller en later the Serpent werd genoemd.

Knippenberg kreeg in februari 1976 via het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht van de familie van twee vermiste Nederlandse studenten, Henk Bintanja (29) en zijn vriendin Cocky Hemker (25). Ze zouden in Bangkok verblijven, maar hadden al heel lang niets meer van zich laten horen. Hij vond het koppel levend verbrand terug in een mortuarium in de Thaise hoofdstad.

Paul Siemons

Daarna beet de jonge diplomaat zich vast in de zaak, die hem uiteindelijk helemaal opslokte. Samen met zijn handlanger de Belgische diplomaat Paul Siemons vond hij bewijzen in de woning van Sobhraj. "We vonden grote potten vergif. Injectienaalden. Kilo’s pillen. De roestbruine winterjas van Cocky Hemker en haar leren handtas met Nederlands kleingeld, half voltooide brieven en een schijfje met anticonceptiepillen van Organon in Oss.”

De ambassadeur Frans van Dongen moest net als in de serie niets van de zaak weten. "Ik heb veel van hem geleerd, maar als mens….. Je kon hem respecteren, maar je kon hem niet mogen," zegt Knippenberg tegen NRC. "Hij zat niet te wachten op Herman Knippenberg die moeilijkheden schopte over de moordenaars.”

Angela Kane

Uiteindelijk wist Knippenberg ervoor te zorgen dat Sobhrah al in juli 1976 werd opgepakt en voor lange tijd achter de tralies verdween. In de serie is ook een belangrijke rol weggelegd voor zijn toenmalige vrouw, de Duitse Angela Kane. Kane maakte na haar tijd in Bangkok carrière bij de VN in New York en schopte het zelfs tot plaatsvervangend secretaris-generaal.

Knippenberg en Kane, in de serie een liefdevol koppel, zijn uit elkaar gegaan in 1991. Ze hebben elkaar sinds die tijd nog maar één keer telefonisch gesproken. Volgens Knippenberg was de rol van Kane bij de opsporing van Sobhraj veel kleiner dan ze zelf omschrijft op haar Wikipediapagina. "Dat is volkomen in strijd met de waarheid. Ze was een uitstekende eindredacteur en vertaler. Ze was geen lid van de inner circle.”

Sobhraj heeft tussen 1972 en 1976 minstens twaalf mensen vermoord, maar vermoedelijk zijn het er nog meer. Knippenberg bleef decennia lang gefascineerd door de moordenaar. Bij Barend en Van Dorp noemde hij in 2004 Sobhraj een ‘psychopaat’ en ‘een soort Charles Manson’. "Nu spookt de zaak weer door mijn hoofd dankzij de serie," zegt hij nog. "Ik zou niets liever willen dan dat de zaak ophoudt, dat hij naar een betere wereld vertrekt.”