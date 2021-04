‘Meghan sprak met koningin Elizabeth voor uitvaart prins Philip’

Hoewel Meghan, de hertogin van Sussex, vanwege haar gevorderde zwangerschap niet aanwezig kon zijn bij de uitvaart van prins Philip, zou ze voorafgaand aan de ceremonie persoonlijk met koningin Elizabeth gesproken hebben. Dit meldt People.

Volgens een bron sprak Meghan eerder die week ook al met de koningin, samen met haar zoontje Archie. Prins Harry vloog alleen naar Engeland, waar hij voor het eerst sinds zijn aftreden als senior royal zijn familie weer zag en sprak. "Harry en Meghan hebben dagelijks contact gehad. Ze weet dat die trip moeilijk was voor hem en hij wilde haar en Archie niet alleen achterlaten. Ze heeft hem elke dag op het hart gedrukt dat het goed ging met hen en hij zich geen zorgen hoefde te maken."

Harry arriveerde dinsdagmiddag weer in Los Angeles, een dag voor de 95e verjaardag van zijn grootmoeder. Verwacht wordt dat hij in juli terugkeert naar Londen, als het beeld van prinses Diana onthuld gaat worden. Dit gaat hij in principe samen met prins William doen.