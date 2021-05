‘Deense serie The Investigation overstijgt alle thrillerclichés’

In de nieuwe Deense serie The Investigation wordt de zaak rondom de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall in 2017 gevolgd vanuit het perspectief van het onderzoeksteam. Er wordt bijna met geen woord gerept over de dader Peter Madsen, behalve hoe het rechercheteam onder leiding van Jens Møller hem zo snel mogelijk probeert op te sporen. Een bewuste keuze, zo vertelt regisseur Tobias Lindholm aan het ANP.

Lindholm verdiende eerder zijn sporen als schrijver van bekende producties als de serie Borgen en de film The Hunt, die onder meer voor een Oscar genomineerd werd. Nu zat hij voor The Investigation, die in Nederland vanaf maandag op NPO 2 te zien is, op de regiestoel en wilde hij op een bijzondere manier het lugubere verhaal vertellen van de moord op Kim Wall.

"Jens Møller heeft de dader nooit zelf ondervraagd, dus daarom kon ik me makkelijker focussen op het werk van het onderzoeksteam", vertelt Lindholm. Heel makkelijk was het volgens hem alleen niet, omdat het genre van detectiveseries toch vaak uit clichés bestaat. "De meeste series openen met de vondst van een lichaam waarna een soort kat-en-muisspel volgt met de dader. Ik vind het eerlijk gezegd vrij saai dat het zo moet zijn."

Verantwoordelijkheid

The Investigation verheerlijkt volgens Lindholm dan ook totaal niet ‘de duistere kant’ van de beruchte moordzaak. "Het is een verhaal over menselijkheid. Ik hoop ook dat andere makers de mogelijkheden zullen zien dat ze af kunnen stappen van de clichés en ook dingen kunnen maken zonder de focus op duisternis te leggen."

De serie van Lindholm is een fictionele vertelling van de gebeurtenissen. Hoewel hij kleine details heeft veranderd - "zodat mensen bijvoorbeeld niet de route van de duikboot op zee zouden volgen" - staat de serie zeer dicht bij de werkelijkheid. "De echte duikers spelen mee, ook de echte hond Iso is te zien", zegt Lindholm.

De Deense regisseur hoopt met de serie kijkers bewuster maakt van de wereld waar ze in leven. De media gingen volgens hem tijdens het proces in 2017 soms een beetje hun eigen verhalen maken zonder naar het echte verhaal te kijken. "We hebben de verantwoordelijkheid om te weten op welke nieuwskoppen en clickbait-koppen we klikken. Ik denk niet dat we dat nu beseffen, maar dat zou wel moeten."