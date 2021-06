Dennis Weening kluste zwart bij als schilder: “Ik had niets meer”

Dennis Weening (44) heeft nu zijn leven financieel weer goed op de rit, maar dat is niet altijd zo geweest. In Beau Monde vertelt hij hoe hij stiekem bijkluste als schilder om de eindjes aan elkaar te knopen.

Weening moest tegen zijn zin vertrekken bij RTL. Inmiddels heeft hij een succesvol bedrijf, maar de angst om blut te zijn zit er nog steeds in. "Mijn enige angst is dat ik mijn salaris zou kwijtraken", vertelt Dennis in het interview. "Ik wil er altijd voor zorgen dat ik genoeg geld heb om mijn gezin te onderhouden."

De voormalige presentator geeft toe dat hij te hard geld uitgaf. "Ik was een absolute spender, waardoor ik op een gegeven moment niks meer had en zwart bijkluste als schilder. Die kant zit er nog steeds in, ik leef erop los en kijk niet naar de prijzen in de supermarkt. Maar ik spaar nu ook en heb een goede boekhouder, want ik wil niet meer dezelfde fouten maken als vroeger."